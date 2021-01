Depuis plusieurs semaines, le PSG est à la lutte avec le LOSC et l’OL pour la place de fauteuil de leader en Ligue 1. Actuellement premier du championnat (45 pts) à égalité de points avec Lille. le club de la capitale compte deux points d’avance sur Lyon. Interrogé en conférence de presse sur cette lutte entre les trois équipes, l’entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, pense que l’opinion générale est contente de voir d’autres clubs fragiliser l’hégémonie nationale du PSG.

“Je le vois, je le lis et je l’entends. Je ne pense pas que les gens veulent voir spécialement Lille ou Lyon dans la bataille, mais ils veulent voir Paris en danger sur le titre national. Ils veulent une bagarre, il n’y en a pas eu depuis un certain moment. Souvent à mi-parcours, Paris avait pris ses distances. Mais ce n’est pas le cas cette fois-ci pour différentes raisons. C’est vrai que l’opinion générale trouve une certaine excitation à voir le PSG être titillé par deux autres équipes, ce n’est pas simplement lié au LOSC ou l’OL. Paris ne se détache pas, ça crée un certain suspense et ça génère beaucoup de discussions et de palabres”, a exposé Christophe Galtier, dans des propos recueillis par France Football. “Je regarde ce qui se passer derrière (au classement) parce que plus on prendra de points d’avance, mieux ça sera. Et si on prend beaucoup de points d’avance, ça veut dire qu’on sera toujours à la lutte avec les Parisiens.”