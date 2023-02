Demain après-midi (17 heures, Prime Video), le PSG reçoit Toulouse – au Parc des Princes – dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Christophe Galtier était présent en conférence de presse. Le coach du PSG a évoqué la blessure de Kylian Mbappé, ce qu’allait entraîner cette absence de trois semaines, le meilleur système de jeu pour son équipe ou bien encore Le rôle de Messi sans ses compères de la MNM…Extraits choisis.

Montpellier (PSG TV)

« Il fallait renouer avec la victoire. En plus le scénario du match fait qu’on pensait que tout allait basculer du mauvais côté. Mais finalement on est arrivés à l’emporter logiquement. j’ai vu un très bon état d’esprit, un plan de jeu très précis et les joueurs ont adhéré.«

Toulouse (PSG TV)

« C’est un promu qui fait un très bon championnat. Ils sont très performants depuis 2023. C’est un club où j’ai passé trois saisons, je suis très attaché au TFC et à la ville de Toulouse. C’est une équipe très dangereuse avec beaucoup de qualité défensive et sur les coups de pied offensifs. Ça va être un match très ouvert.«

Le rôle de Messi sans Mbappé et Neymar

« Je dois organiser l’équipe autour d’une absence conjuguée de Kylian et de Ney, autour de Leo, un peu comme on l’a fait lors du match à Montpellier. Leo va être dans son registre. Après c’est aux joueurs qui vont remplacer Ney et Kylian d’élever leur niveau de jeu.«

Le système tactique

« Ça n’a pas pris de temps pour trouver le bon système tactique, avec un effectif au complet. Quelque fois les enchaînements de match créent de la fatigue, des suspensions, des blessures. L’organisation que j’avais mis en place face à Reims, j’ai vu qu’en Ligue 1 avec les joueurs à ma disposition, ça pouvait pas le faire, c’est pour ça qu’à la mi-temps on est passé en 4-4-2 en losange qu’on avait déjà essayé. Je ne tâtonne pas mais j’essaie de trouver la formule adaptée aux enchaînements de match. Mes joueurs ont besoin de repères et on voit qu’ils ont plus de repères avec un 4.4.2 en losange ou à trois derrière.«

Mbappé a-t-il trop joué ?

« Il sera absent à peu près trois semaines. Est ce que c’était évitable? On est dans une saison singulière, avec une Coupe du monde en plein milieu, et je m’aperçois que dans beaucoup d’autres clubs avec beaucoup d’internationaux, il y a des blessures. On est malheureux pour Kylian, mais on ne peut pas avoir une saison sans avoir de problèmes physiques, ça fait partie d’une saison. Est-ce que c’était évitable? je pense qu’on a pris beaucoup de précautions pour le retour de Kylian. Après ces deux matchs après la Coupe du monde, il a eu 12 ou 13 jours, il a eu un retour progressif. Je ne pense pas que Kylian ait trop joué, et à partir du moment où vous jouez, il y a toujours une part de risque.«

Avec les blessures de Mbappé et Ramos, aucun renfort cet hiver plus difficile à digérer ?

« Non, je n’ai pas de problème de digestion (rire). C’est comme ça, on fera avec l’effectif à disposition, j’ai un effectif de qualité. On savait qu’il y avait la possibilité de faire venir un joueur, on connaissait les contraintes. Le club a fait le maximum. Les jeunes sont là et vont exister dans ces enchaînements de match. Il y a beaucoup d’absents mais on est le PSG et ceux qui ne sont pas là sont remplacés par un effectif de qualité.«

Manque de combativité chez ses joueurs ?

« Non, ce n’est pas un manque de combativité, ce sont des joueurs qui sont sur un autre registre que ceux que j’ai pu avoir avant. J’ai des joueurs focalisés sur l’animation offensive, l’avant-dernière passe, la passe et le but. Là, il y a des absences, l’équipe aura un autre visage de par l’absence de Kylian et Ney, mais c’est comme ça. Après si vous pensez que je baisse les bras, pas du tout, et si vous pensez que les joueurs ne font pas d’effort, pas du tout. Et nous avons Leo qui a pris le match en main.«

Des regrets de ne pas avoir un effectif plus étoffé ?

« On n’a pas de regrets. On avait la volonté de réduire l’effectif, de libérer certains joueurs qui étaient là depuis un certain moment. Il y avait la volonté de renouveler l’effectif. On était tout près d’avoir un joueur supplémentaire, on l’a pas eu et c’est comme ça.«