Julian Nagelsmann pense que le PSG bluffe au sujet de Mbappé

Dans 11 jours, le PSG reçoit le Bayern Munich en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre que ne jouera pas Kylian Mbappé. Blessé contre Montpellier, il va manquer trois semaines de compétitions. Mais pour Julian Nagelsmann, l’entraîneur des Bavarois, estime que le numéro 7 du PSG sera sur la pelouse du Parc des Princes le 14 février prochain.

C’est le gros coup dur de la semaine du PSG. Blessé contre Montpellier mercredi soir (1-3), Kylian Mbappé souffre d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral et sera absent trois semaines. Il va donc manquer pratiquement tout le mois de février, et les chocs contre Marseille en Coupe de France, Monaco et Lille en Ligue 1 mais surtout le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Une absence à laquelle ne croit pas du tout Julian Nagelsmann, qui pense que le PSG bluffe là-dessus. « Je ne pense pas que Mbappé sera absent pour le match aller, je suppose qu’il jouera comme prévu. La déclaration sur la page du club est trop vague« , a lancé le coach allemand en conférence de presse ce vendredi.

Sadio Mané forfait pour le match aller

De son côté, le Bayern Munich devra faire sans une de ses stars lors du match aller face au PSG, Sadio Mané. Blessé depuis plusieurs mois, et alors qu’il a retouché le ballon ces derniers jours, Julian Naglesmann a confirmé durant cette conférence qu’il était forfait pour la manche aller. « Sadio Mané manquera définitivement le match aller contre le PSG. Je l’attends de retour mi ou fin février. Ça s’annonce bien, il n’a plus mal.«