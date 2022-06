Depuis plusieurs jours, les annonces officielles sont attendues au PSG. Afin de mettre en place une nouvelle ère, le board parisien a décidé de procéder à de nombreux changements. Ainsi, les avenirs de Leonardo et Mauricio Pochettino semblent sceller tandis que Luis Campos sera prochainement nommé comme conseiller sportif de Nasser al-Khelaïfi. Et pour le poste d’entraîneur du PSG, un nom revient avec insistance ces derniers jours, celui de Christophe Galtier. Arrivé à l’OGC Nice l’été dernier, après un titre de champion de France avec le LOSC, le technicien de 55 ans avait paraphé un contrat de trois saisons, soit jusqu’en 2024, avec les Aiglons. Après une saison honorable avec l’OGC Nice (5e de Ligue 1), avec en point d’orgue une finale de Coupe de France (perdue face au FC Nantes), le coach français figure sur la liste des dirigeants parisiens pour remplacer le technicien argentin.

Et selon les dernières informations de Fabrizio Romano, Christophe Galtier est placé en tête de liste pour occuper le poste de futur entraîneur du PSG. Si l’actuel coach de l’OGC Nice est favorable à une arrivée, il attendrait désormais que les champions de France en titre entrent en contact avec le club azuréen. Cependant, la première étape du PSG sera d’officialiser le départ de Mauricio Pochettino puis d’introniser Luis Campos dans l’organigramme du club. Ensuite, les Rouge & Bleu pourront annoncer leur nouvel entraîneur pour la saison à venir.

(MAJ, 18h46) – Une information corroborée ce mercredi soir par France Bleu Paris. Selon cette source, Christophe Galtier se place bien aujourd’hui comme le favori pour succéder à Mauricio Pochettino et ce, sous l’impulsion de Luis Campos. En effet, c’est bel et bien ce dernier qui aurait soufflé le nom du coach niçois à Nasser Al-Khelaïfi. Les deux hommes ont tissé une vraie relation de confiance depuis leur collaboration du côté du LOSC, relate le média régional. Pour sa part, le président parisien serait en pleine réflexion à ce sujet.

Paris Saint-Germain won’t go for José Mourinho as manager, he’s staying at AS Roma. Christophe Galtier is top of the list – but still waiting for PSG to contact OGC Nice. 🚨🇫🇷 #PSG



First step will be to part ways with Pochettino before announcing Luis Campos and the new manager. pic.twitter.com/2VztfRjmiw