Luis Campos pourrait collaborer avec le PSG… et Celta Vigo

Ce n’est plus qu’une question de temps pour que Luis Campos devienne officiellement un membre de l’organigramme du PSG. Le dirigeant Portugais de 57 ans a signé son contrat de trois ans pour devenir le conseiller sportif du président Nasser al-Khelaïfi. Alors que des rumeurs faisaient écho d’une possible gestion de l’équipe première et du centre de formation, ce ne sera pas le cas. Selon les informations du Parisien, Luis Campos s’occupera uniquement de l’équipe première. Pourtant, son temps pourrait être partagé entre le club de la capitale… mais aussi en Espagne.

Le Celta Vigo ne voit pas de problème à cette situation

Tout le monde souhaite profiter des compétences du dirigeant portugais, lui qui a réussi tous ces derniers passages que ce soit à l’AS Monaco ou encore au LOSC. Le club de Celta Vigo avait réussi à obtenir les services de Luis Campos sans pour autant que cela ait été officialisé. Ce mardi, le média local, la Voz de Galicia, explique que son associé, Juan Carlos Calero, est présent dans les installations du club de la Galice et Campos aurait même déjà échangé avec plusieurs joueurs de l’effectif pour évoquer leur futur. Le quotidien Marca confirme ces informations dans son édition du jour et révèle que le Celta a déjà été mis au courant des intentions du dirigeant portugais de s’engager avec le PSG. Ces derniers ne voient pas de problème à ce qu’il occupe les deux postes. Ce sera donc son bras droit qui suivra la gestion quotidienne du onzième de la dernière Liga.