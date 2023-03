L’avenir de Lionel Messi sera l’un des dossiers importants à gérer lors des prochaines semaines. Si des discussions sont en cours pour une prolongation au PSG, le cas de la Pulga divise en interne.

Où jouera Lionel Messi lors de la saison 2023-2024 ? En fin de contrat en juin prochain, le numéro 30 du PSG a de nombreux choix à sa disposition. Selon plusieurs sources, l’Arabie Saoudite et la MLS seraient fortement intéressés par la venue du récent champion du Monde. Mais, l’international argentin désirerait toujours évoluer au plus haut niveau et une prolongation de contrat chez les Rouge & Bleu est une solution plus qu’envisageable. Si les discussions se poursuivent entre le board parisien et le clan du joueur de 35 ans, le PSG fait preuve de prudence dans ce dossier, comme le rapporte RMC Sport.

Le PSG n’est pas prêt à céder à toutes les demandes de Messi

Le média sportif rappelle qu’un accord de principe existe depuis plusieurs semaines pour poursuivre l’aventure ensemble. Mais plusieurs détails restent encore à régler et les discussions se poursuivent. Les différentes parties discutent notamment de la durée du contrat. « Deux possibilités sont étudiées : activer l’année supplémentaire déjà en option ou signer un nouveau contrat d’un an avec une saison de plus en option », précise RMC. De plus, le salaire du joueur est à l’étude. Toujours selon le média sportif, Lionel Messi n’entend pas prolonger son bail à des conditions trop éloignées de celles de Kylian Mbappé, qui avait renouvelé son contrat l’été dernier.

Cependant, les champions de France en titre ne comptent pas céder à toutes les demandes de l’Argentin. Enfin, tout le monde au sein du club n’est pas convaincu par l’opportunité de prolonger Lionel Messi. « D’autant que Neymar n’est pas pressé de partir et que la direction ne souhaite pas repartir avec la ‘MNM’ la saison prochaine », conclut RMC.