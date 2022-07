Demain soir (20 heures, Prime Video), Christophe Galtier va entraîner le PSG pour la première fois dans un match officiel avec la rencontre contre le FC Nantes dans le cadre du Trophée des Champions. À la veille de cette rencontre, le coach parisien s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Le match de demain

« Gagner. C’est un trophée, on en a beaucoup parlé en début de saison. Tout le monde est concentré sur la Ligue des Champions mais il faut d’abord mettre tout en œuvre pour gagner les 3 trophées. L’an dernier on n’a pas réussi à l’emporter. Je ne sais pas si on doit chercher à convaincre. Mieux on joue plus on aura de chances de l’emporter. Au Japon on a vu des choses intéressantes, il y a eu des choses à corriger mais le plus important c’est de gagner.«

Les arrivées de joueur français, un souhait de franciser l’effectif ?

« On cherche les meilleurs profils par rapport à notre système, et que ceux qui arrivent apportent quelque chose. On ne cherche pas à rendre Paris plus français, les opportunités du marché nous ont permis de recruter dans ce sens-là.«

Le trophée des Champions en Israël

« Depuis la saison dernière, le trophée se joue en Israël avec un accueil chaleureux. Il n’y a pas d’intérêt personnel du PSG mais du football français de montrer notre meilleur visage pour le promouvoir.«

De la pression avant ce premier match au PSG

« Quand vous êtes entraîneur du PSG vous avez plus de pression qu’ailleurs, ça serait très intéressant pour tout le monde de remporter ce trophée pour commencer, pour moi comme pour tout le monde. Je suis très heureux d’entraîner ce groupe-là, fier d’avoir ce groupe et on travaille pour remporter des trophées.«

Le groupe

« Plutôt une nouvelle vie pour moi que pour le groupe (rires). Satisfait du travail, de la manière dont le groupe vit ensemble. Sur un plan personnel, évidemment que partir en tournée, j’ai pu me plonger plus rapidement dans ce qu’est d’entraîner le PSG. J’ai pris aussi le temps d’échanger avec les joueurs de manière informelle. J’échange avec les autres, le staff et j’ai toujours eu un retour des joueurs en face. Ce sont de grands joueurs et j’en suis d’autant plus convaincu en les ayant en face. Ils dégagent une grosse envie de faire une grande saison.«

Le schéma de jeu

« On a plusieurs possibilités de schéma, malgré l’absence de Mbappé. On a préparé les matches au Japon avec et sans lui. On a aussi la possibilité de jouer avec 3 vrais milieux de terrain. Je ne changerais pas l’organisation défensive.«

Neymar

« Je ne dirais rien des échanges. J’ai vu un joueur heureux, très professionnel. C’est une saison importante pour les joueurs qui vont participer au Mondial. Il est arrivé préparé, fit, il n’a manqué aucune séance. Il est dans le partage et l’écoute du travail. C’est un joueur de classe mondiale et c’est important d’avoir un joueur de sa classe. »

La saison à venir

« On va avoir une saison très chargée. Je crois qu’avant la Coupe du Monde, il y aura 26 matchs toutes compétitions confondues, puis le Mondial et le sprint final. On va avoir une discussion avec le directeur sportif sur comment doit être préparé le groupe en conséquence. Il y aura de la fatigue, donc les joueurs devront accepter de moins jouer dans le sprint final. Sur la préparation, il n’y a pas eu de changements. On a fait très attention à ceux qui sont revenus de longues vacances. Sur les premiers matches, il y a eu de l’énergie de l’enthousiasme et il faut garder ça.«

Nantes

« Je suis toujours très content de croiser Antoine. Sur la finale du mois de mai, le FCN méritait sa victoire. Sur ce que l’on a observé, il reste sur les mêmes principes. J’ai regardé aussi ce qu’il s’est passé à la Beaujoire contre le PSG la saison passée. C’est une équipe engagée mais qui joue très bien au football. Je ne pense pas que les caractéristiques du FCN auront changé par rapport à la saison passée. On sera dans le même état d’esprit de leur côté.«

Le 3-4-1-2

« À partir du moment où c’est un nouveau système, on a commencé à travailler bien avant. On a choisi ce système par rapport aux caractéristiques de l’effectif. On a réglé les problèmes pendant les amicaux. On est revenu dessus en image avec les joueurs. L’ADN du PSG c’est d’attaquer, d’avoir le ballon et de se projeter rapidement. On doit être capable d’attaquer à 6 ou 7 et de contrer toutes les transitions de l’adversaire. Il y aura encore quelques semaines pour peaufiner certains déplacements. Il faut surtout laisser le talent s’exprimer sans retenue.«