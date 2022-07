Demain soir (20 heures, Prime Video), le PSG affrontera le FC Nantes dans le cadre du Trophée des Champions. Pour cette première rencontre officielle de la saison 2022-2023, les Parisiens voudront s’imposer afin de repartir avec le premier trophée de la saison mais également préparer de la meilleure des manières le nouvel exercice de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Marquinhos s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Le premiers pas de Christophe Galtier

« Le coach nous a montré un aspect humain, entre les joueurs et le staff. Et un schéma de jeu différent. J’espère que la saison va commencer avec un titre. C’est important de remporter le Trophée des Champions.«

La fébrilité défensive lors des matches amicaux

« On a travaillé, on a fait quelques erreurs. C’est important de régler ça, le coach nous l’a montré en vidéo. Il faut minimiser les erreurs.«

Le Trophée des Champions

« On est dans un grand club pour gagner des titres et celui-ci en fait partie. Ça fait plaisir d’être là et cette saison commence par un match important. Il faut bien démarrer, ça sera difficile et il faudra être à 100%.«

Prêt pour ce match ?

« On est presque prêt, il nous manque encore l’entraînement d’aujourd’hui et le repos ensuite. Tout est presque en place, il ne nous reste pas grand-chose à travailler. Juste les détails d’une finale à régler.«

Favori ?

« Je vous laisse le dire. Nantes est une équipe courageuse qui nous a toujours mis en difficulté ces dernières années. Aujourd’hui dans le football il n’y a plus de favoris, les matches sont toujours plus serrés. Il faut qu’on s’impose sur le terrain pour devenir favoris.«

Neymar

« Je connais très bien Neymar et je sais qu’il aime les défis. C’est pour ça qu’il a cette personnalité. C’est quelqu’un de très compétitif. Il a travaillé pendant les vacances pour revenir en forme en ce début de saison. Ça fait plaisir de le voir comme ça. C’est une saison importante pour lui pour nous. On espère qu’il fera une énorme saison pour montrer toutes ses qualités.«