Le PSG affronte demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1) la Juventus Turin dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Une rencontre importante pour les Rouge & Bleu qui souhaitent terminer premier de leur groupe. Comme c’est de coutume avant chaque match, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis…

L’espoir de remporter la Champions League

« Il y a beaucoup d’attente autour du Paris Saint-Germain, en France et en Europe. Ce qui est normal, quand on voit comment est composé notre effectif. Nous avons des joueurs de classe mondiale, avec beaucoup d’expérience, beaucoup de vécu. C’est un trophée qui est très difficile à gagner. Parfois, les matchs sont irrationnels avec des retournements de situation. Le PSG est tout proche de gagner un trophée. Nous espérons que ce soit cette année, mais ça s’est joué à pas grand-chose il y a quelques saisons. Le scénario a été incroyable la saison passée. Il y a beaucoup d’espoir, beaucoup d’attente, mais notre club met tout en œuvre pour remporter un jour ce magnifique trophée.«

L’absence de Kimpembe

« Presnel était revenu dans le groupe et a pu participer au dernier match de Champions League. Tout allait bien, mais aujourd’hui on lui a marché sur son tendon qui était déjà douloureux. Sur la dernière séance, la douleur était trop importante pour qu’il puisse participer à la rencontre. Il n’y a rien d’alarmant par rapport aux matches qu’il nous reste à jouer.«

La première place du groupe

« C’est beaucoup plus agréable d’être qualifié avant le dernier match. C’était un objectif obligatoire, au Paris Saint-Germain. Il y a cet objectif de finir premier. On connaît les conséquences lors des tirages quand on finit second. Nous avons cette ambition sportive. On en a parlé avec les joueurs, on est concentrés. Les gens peuvent penser que ce sera un match moins accroché. Non, ce ne sera pas le cas. Nous avons le devoir de finir premiers pour attendre un tirage plus clément. On sait qu’on aura la Juve, éliminée mais qui va tout faire pour se qualifier pour la Ligue Europa. Et c’est un club avec une histoire incroyable avec beaucoup d’orgueil et de fierté. »

Gagner pour la première fois sur la pelouse de la Juve

« Il n’y a pas la volonté de dire qu’il faut battre la Juve parce que ça n’a jamais été le cas historiquement. On a l’ambition de jouer pour l’emporter parce qu’il y a un objectif très important: la première place. Que la Juventus soit éliminée, c’est malheureux pour elle, mais on est concentrés sur ce qu’on doit faire. »

Les buts concédés sur les coups de pied arrêtés

« J’étais très agacé à la suite des deux derniers matches. Des positionnements ne sont pas bons, pas respectés. C’est une question d’engagement, parfois de sacrifice. J’en ai parlé ce matin avec mes joueurs. On en a plus que parlé, on l’a travaillé. En dehors de la valeur de chaque joueur sur sa capacité à gagner des duels aériens, on perd beaucoup de deuxièmes ballons dans la surface sur les coups de pied arrêtés. C’est un manque de concentration, un manque d’investissement. Il faut y remédier. Depuis le match aller, la Juventus a marqué beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés. Il faudra être très vigilants. »

Vivre dans le déséquilibre

« Non. Mais on a des profils et une manière de jouer qui fait qu’il va y avoir du déséquilibre à certains moments. Sur la réaction à la perte, évidemment que j’en ai parlé. Il y a quelques fois l’envie d’être là, mais sans intensité, avec quelques retenues sur notamment notre dernier match de championnat, sur les situations concédées, nous étions très proches du ballon et de l’adversaire sans gagner le duel. On doit y remédier à travers un engagement plus important et peut-être avec un peu plus de métier, avec des fautes tactiques pour enrayer des transitions qui peuvent être dangereuses. »

Les raisons de l’élimination de la Juventus

« La Juventus a manqué de réussite et n’a jamais eu son équipe type à disposition. Quand vous avez des joueurs de classe mondiale, Pogba ou Chiesa qui sont absents, évidemment que vous êtes vite affaiblis, amoindris. Même avec du tempérament et de l’envie, il faut des joueurs d’expérience et de classe internationale. La Juve a été privée de ses meilleurs joueurs.«