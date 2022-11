Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), la Juventus Turin reçoit le PSG dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Déjà éliminé de la course aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le club turinois essayera de garder sa place en Europa League.

Pour ce match contre le PSG, Massimiliano Allegri devra faire sans un très grand nombre de joueurs (Vlahovic, Di Maria, Bremer, Pogba, Chiesa, Paredes, De Sciglio, McKennie, Danilo (suspendu), Iling-Junior, Kaio Jorge et Aké). En conférence de presse, l’entraîneur italien a confirmé les forfaits de l’ensemble de la liste, seul Manuel Locatelli fera son retour. « Des jeunes joueurs joueront. Ce sera un bon test pour eux. »

« Messi a toujours été parmi les meilleurs du monde »

Devant les journalistes, l’entraîneur de la Juventus Turin a évoqué le match étrange pour son équipe demain soir contre le PSG. « Demain est un match étrange parce que nous ne nous battons pas pour passer le tour mais nous devons penser à la Ligue Europa. » Allegri qui a enfin encensé Lionel Messi, qui revit cette saison (12 buts et 13 passes décisives en 17 matches). « Messi a toujours été parmi les meilleurs du monde. C’est normal que toutes les saisons ne se passent pas bien. C’est une année importante pour lui avec le PSG et avec la Coupe du monde. Il a 35 ans, ce sont les dernières saisons de sa carrière. »