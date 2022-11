Après une première saison tronquée par les blessures (13 matches, 844 minutes 2 buts), Sergio Ramos a retrouvé des sensations et du temps de jeu depuis le début de l’exercice 20222-2023 avec 17 matches toutes compétitions confondues (1386 minutes, 1 but, 1 passe décisive). Demain, contre la Juventus de Turin, il devrait être titulaire en défense centrale au côté de Marquinhos, Presnel Kimpembe étant forfait. Au côté de Christophe Galtier, il était en conférence de presse ce mardi soir. Extraits choisis….

La Coupe du Monde

« Tout le monde sait ce que signifie pour moi de défendre les couleurs de mon pays. Après une saison difficile, je me sens bien à nouveau, je rejoue et je suis disponible. J’espère encore revenir en sélection et je rêve du Mondial. Mais il faut attendre, continuer à jouer au meilleur niveau pour convaincre le sélectionneur. J’espère que j’aurai la chance de disputer une nouvelle Coupe du monde. »

Sa relation avec Messi

« C’est quelque chose qui suscite beaucoup de curiosité. Mais on a le même objectif: gagner avec le PSG. On veut rendre l’équipe meilleure, avec notre expérience et de bonnes performances. Ma relation avec Messi est excellente. On peut le voir sur le terrain. Il y a grand respect entre les joueurs et un bon état d’esprit.«

Une préférence pour la défense ?

« Jouer avec une défense à trois ou quatre, ça dépend du coach. C’est lui qui analyse les adversaires. Les grandes équipes ont cette flexibilité. Je préfère à titre personnel la ligne à quatre. Vous avez un peu plus d’équilibre, notamment au milieu quand il faut de la possession. Mais à trois, il y a plus de sécurité. »

Une possible prolongation ?

« Je pense seulement à jouer à mon meilleur niveau. On verra. Je suis heureux que le PSG ait fait un effort pour me signer. »

Sa difficile première saison au PSG

« L’an passé, c’était difficile. J’ai été blessé, j’ai dû m’adapter après avoir passé presque toute ma carrière au Real. À aucun moment j’ai pensé que c’était la fin de ma carrière. C’était un challenge. L’an passé est oublié. Il y a eu des changements et je suis content, je suis totalement adapté à Paris et j’ai faim de titres. Si je pense que c’est fini, je resterai à la maison pour m’occuper de mes enfants. Mais je pense que je peux encore tenir quelques années au meilleur niveau dans le football. »

Les cartons rouges en France

« Pour les cartons rouges, il n’y a pas de problème. On apprend, on fait des erreurs. »

Messi concentré malgré l’arrivée proche du Mondial ?

« Messi est toujours au top niveau. Il continue à être un des joueurs les plus décisifs du monde. C’est un privilège de l’avoir dans notre équipe. Je le vois très concentré, comme l’an dernier. Peut-être qu’il a la Coupe du monde dans un coin de sa tête, mais il est concentré à être bon sur le terrain. »

Sa relation avec Marquinhos

« Ma relation avec Marquinhos est très bonne. Depuis que je suis arrivé, la relation avec tous mes coéquipiers est merveilleuse. Marquinhos est un top player, il est un joueur clé pour tout le monde. Quand il y a des moments difficiles, on essaie de gérer les problèmes dans le vestiaire. Je fais ça de façon naturelle, ce n’est pas calculé. Tout le monde respecte le capitaine et je suis heureux d’aider Marquinhos. »

Le niveau de la Champions League

« La Champions League se joue sur des petits détails. Le facteur chance, le facteur histoire peuvent entrer en compte. La Juventus est toujours une équipe qui compte en Ligue des champions. Mais si c’était juste une histoire de chiffres, tout le monde aurait une Ligue des champions chez soi. »

Sergio Ramos qui a été questionné sur son français, et s’il parlait français. Tout sourire le numéro 4 du PSG a répondu « la saison prochaine. » Un indice sur son futur, lui qui arrive en fin de contrat en juin prochain ? Affaire à suivre.