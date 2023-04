Galtier : « On a eu beaucoup de solidarité, de combativité »

Le PSG a renoué avec le succès contre Nice ce soir pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 (0-2). Les Parisiens n’ont pas réalisé la meilleure performance de leur saison mais l’essentiel est ailleurs, ils comptent six points d’avance sur Lens avant d’affronter les Sang & Or dans une semaine. C’est le constat de Christophe Galtier.

« On a certainement pas sorti le meilleur match de la saison mais… »

« C’était un match difficile. On avait beaucoup de pression sur les épaules. À la fois en raison de nos contre-performances, de la victoire de Lens et surtout Nice qui est une équipe qui fait un super parcours. Je crois que leur dernière défaite à domicile datait de septembre. Venir l’emporter ici, c’était important, souligne le coach du PSG pour Canal Plus Foot. On a certainement pas sorti le meilleur match de la saison mais on a eu beaucoup de solidarité, de combativité. C’était trois points importants dans cette période-là. On a commis très peu de fautes à l’approche de notre surface même si on était acculé. On a eu des poteaux, ils en ont eu aussi. On a su défendre assez intelligemment sans concéder trop de coup franc. On a concédé beaucoup de corners parce que l’on était acculé.«

« Pour battre Lens la semaine prochaine, il faudra avoir une meilleure utilisation du ballon«

L’entraîneur du PSG qui a aussi expliqué que son équipe devra se montrer meilleure contre Lens si elle veut repartir avec les trois points. « On aurait pu être meilleur sur nos transitions. Pour battre Lens la semaine prochaine, il faudra avoir autant de solidarité, de combativité et de détermination mais avoir une meilleure utilisation du ballon. On a favorisé le pressing de Nice en ne jouant qu’à travers des passes courtes. Il fallait bien défendre et être regroupé mais quand on avait le ballon, il fallait aérer le jeu et on ne l’a pas fait. Six points d’avance ? Vaut mieux les avoir que courir après. On sait que l’on a un match très important la semaine prochaine.«