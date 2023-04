Le PSG a retrouvé le goût de la victoire ce soir sur la pelouse de l’Allianz Riviera contre Nice (0-2) dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Un succès important dans la course au titre, les Parisiens reprenant six points d’avance sur Lens, avant de les affronter – au Parc des Princes – la semaine prochaine. L’après6match a été tendu, Christophe Galtier invectivant les supporters niçois qui ont eu des paroles et déployé une banderole peu amène envers sa mère. En conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, il a fustigé l’attitude des Ultras Niçois.

Sa colère à l’issue de la rencontre

« Vous avez vu ? Vous avez entendu ? Maman a 83 ans, elle sort d’un cancer. Point à la ligne. Si ces gens présents en tribunes voient la Coupe d’Europe, c’est grâce à mon travail la saison dernière. Quoi que les gens pensent, c’est notre travail de la saison dernière, avec le travail de Didier (Digard), qu’il y a encore des matches de Coupe d’Europe à Nice.«

Un peu d’air après cette victoire ?

« Il était important de l’emporter après la victoire de Lens et nos deux précédentes contre-performances. J’avais demandé à mes joueurs d’être compacts, de changer de style de jeu pour montrer une plus grande solidité. Ils ont fourni beaucoup d’efforts et ils ont travaillé ensemble. J’ai vu beaucoup de compensation. Il a fallu un grand gardien, Gigio a été très bon. La présence de Sergio nous a donné une assise. Avec tout le brouhaha qu’il y a autour de moi et de Paris, il était important de l’emporter et se présenter dans de bonnes conditions contre Lens.«

Le match de Donnarumma

« Il a été félicité, il a été décisif sur pas mal de situations. Il a fait sept arrêts. Il est dans son rôle, même s’il a été énormément sollicité. Il a été félicité par le staff, par moi-même et ses partenaires.«

La méforme de Mbappé

« Kylian a joué ce soir son 51e ou 52e match. Il est normal d’avoir un coup de moins bien. Hier il a écourté la séance et il était très incertain. Je pense qu’il a joué diminué mais il a tenu à être sur le terrain dans un moment difficile. Ça montre un état d’esprit. Il n’a pas eu un match facile. Ce matin on ne savait pas encore s’il allait démarrer le match. Il a eu cette envie et cette détermination de le faire, c’est un signe fort pour l’équipe.«

En quoi être entraîneur du PSG est-il si compliqué ?

« Quand vous avez tout votre effectif à disposition, les choses paraissent plus simples, vous avez la possibilité de faire une rotation. Quand l’effectif s’affaiblit, les choses se compliquent car il y a beaucoup de pression autour de l’entraîneur. J’ai des joueurs sérieux. On passe un moment difficile, on a passé un moment difficile. Il faut accompagner les joueurs. Ce sont des compétiteurs. Il faut beaucoup échanger avec eux et leur donner une direction. On a joué de manière différente ce soir, ce n’était pas un grand football mais il fallait les convaincre de jouer ce football pour se donner le plus de chances de gagner.«

Comment faire pour entretenir cette dynamique ?

« Il faut déjà récupérer. On a perdu Renato ce soir. J’espère qu’on pourra retrouver Marco Verratti et Juan Bernat. Nuno Mendes a senti de la fatigue sur un muscle qui a été touché pendant la Coupe du monde. Il faut essayer de trouver de la fraîcheur mais aussi s’appuyer sur un état d’esprit et une détermination. Aller chercher un titre ce n’est jamais facile. Tout le monde se bat. On a des moments difficiles car il y a un état de fatigue. On va gérer au mieux notre semaine de travail pour arriver avec beaucoup de fraîcheur et de détermination face à Lens.«