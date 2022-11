Juventus / PSG : Les notes des joueurs parisiens

Le PSG jouait son avenir européen ce mercredi soir sur la pelouse du Juventus Stadium. En cas de victoire, les Parisiens pouvaient terminer en tête du groupe H face à une Juve décimée ou pas ! Alors que l’on pensait que Paris allait gérer tranquillement cette rencontre, les Turinois rentrent parfaitement dans cette rencontre et dominent mais… Kylian Mbappé marque un but tout bonnement exceptionnel avec un Gatti qui fait du ski nautique sur le short de l’international français. L’attaquant enroule à merveille sa frappe et ouvre la marque ! 1-0 pour les Rouge & Bleu et ce n’est pas spécialement mérité. Ce but ne décourage pas la Juve qui continue de pousser et égalise fort logiquement par Bonucci juste avant la mi-temps (1-1).

Le PSG gagne… mais finit deuxième de sa poule !

En deuxième mi-temps, les Parisiens continuent d’être dominés par de surprenants turinois décomplexés ! À la 66e minute, Christophe Galtier fait du coaching et décide de faire rentrer Nuno Mendes et Hugo Ekitike qui remplacent Carlos Soler et Juan Bernat, tous les deux très (très) moyens. Et les choix du coach parisien sont payants puisque le Portugais marque sur son premier ballon ! Très belle percée de Nuno Mendes qui croise bien son tir !! 2-1 pour le PSG qui se replace 1e de la poule H. Le PSG souffre dans cette fin de match et la Juve pousse ! Score final 2-1 , le PSG est qualifié pour les huitièmes de finale de la LDC en finissant… 2e ! Puisque Benfica gagne 6-1 contre le Maccabi Haifa dans les dernières minutes ! Les Portugais passent devant Paris au nombre de buts inscrits à l’extérieur. Un sacré échec pour le PSG qui devrait donc affronter du lourd en Ligue des Champions le tour suivant…

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 4,5 – Hakimi 4,5, Marquinhos 5,5 (c), Ramos 4,5, Bernat 3 – Verratti 5, Fabian Ruiz (non noté), Renato 3,5, Vitinha 4 – Soler 3,5 – Messi 5, Mbappé 7