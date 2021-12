Galtier : « On prend avec plaisir ce point face au PSG »

Le PSG et Nice se sont quittés sur un match nul et vierge ce soir (0-0). Les Niçois ont très bien défendu et auraient même pu marquer un but. Christophe Galtier, l’entraîneur niçois, a salué la performance de son équipe.

« C’était très bien sur le plan de l’organisation. Après, on concède toujours des situations face à Paris et notre gardien Walter Benitez a été très inspiré ce soir. On a quelques situations que l’on peut mieux jouer. Sur notre possession de balle, on aurait pu faire mieux. On s’est précipité dans notre jeu. Je me doutais que cette équipe allait souffrir physiquement et allait s’ouvrir. Ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps mais malheureusement on n’a pas réussi à marquer ce but qui aurait pu être synonyme de victoire parce que notre gardien était dans un bon temps sur ce match. Je pense que si on l’avait emporté cela aurait été très flatteur au vu des occasions qu’ils ont eue, avoue Galtier au micro de Prime Video. On a une situation avec Delort en première et une très belle avec Dolberg. Je suis satisfait de la réaction du groupe et de la discipline que j’ai demandé. [..]On prend avec plaisir ce point face au PSG parce que très peu d’équipes arrivent à faire un résultat ici.«