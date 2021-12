Debrief CS – PSG / OGCN : Ennui et finition…

Après la victoire arrachée à Saint-Etienne (1-3), le PSG a concédé un premier match nul à domicile cette saison face à Nice (0-0) et le deuxième en seize rencontres. Les hommes de Mauricio Pochettino confortent malgré tout leur avance en tête de la Ligue 1 avec 12 points d’avance sur l’OM.

Si les Niçois ne sont parvenus à faire la différence, le Paris Saint-Germain peut remercier Gigio Donnarumma et son poteau. Mais au final, on a vu un PSG soporifique et en manque de finition devant le but. Les Rouge & Bleu auraient pu/dû faire la différence… Une prestation sur laquelle est revenu notre journaliste Théodore Vives avec un debrief vidéo à retrouver ci-dessous ainsi que sur notre chaîne Youtube. N’hésitez pas à vous abonner et à donner votre ressenti sur la rencontre dans l’espace commentaire. Bon visionnage !