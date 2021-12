Dante : « Nous sommes très fiers de notre prestation »

L’OGC Nice a réalisé une très bonne performance défensive ce soir et n’a laissé pratiquement aucun espace au PSG. Les deux équipes se sont donc quittées sur un score nul et vierge (0-0). Au micro de Canal Plus, Dante s’est félicité de la bonne partie de son équipe.

« Nous sommes très fiers de notre prestation même si on aurait voulu attaquer plus et contrôler un peu plus la possession quand on avait le ballon. Je pense que toute l’équipe a fait beaucoup beaucoup d’efforts et c’est ça qu’on a dû retrouver. Surtout faire une clean sheets, c’est très important surtout contre le PSG ici à Paris, salue le Brésilien. C’était quelque chose de très bien. On connaît tous leur talent et on savait qu’il fallait jouer avec du courage, avec une bonne agressivité et bien serrer les lignes. C’est ce que l’on a fait ce soir. Toute l’équipe a très bien suivi les consignes du coach.«