Galtier : « Pas de meilleur remède que de revenir dans son club le plus rapidement possible »

Le PSG va retrouver la Ligue 1 demain soir avec la réception de Strasbourg dans le cadre de la 16e journée. Comme c’est de coutume avant chaque match, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Le retour de mondialistes, les joueurs aptes pour la réception des Strasbourgeois, il a balayé l’actualité du PSG. Extraits choisis…

Impatient de retrouver les terrains (PSG TV)

« Ça va bien après six semaines d’arrêt et ce beau mondial. On retrouve nos joueurs, on est tous pressés de reprendre la compétition. »

Le retour des Mondialistes (PSG TV)

« On a fait au cas par cas, il y a les joueurs éliminés très tôt qui ont ont eu dix ou douze jours et qui sont tous rentrés à l’heure. Ceux qui sont allés plus loin comme Hakimi qui a fait une très grande coupe du monde. Je pense à Kylian et Leo. Hakimi et Kylian a ont souhaité de revenir rapidement avec nous dans le groupe. Leo de par sa situation géographique et sa victoire, il va nous rejoindre en début d’année après dix, onze jours de coupure. On va le réintégrer au fur et à mesure. L’idée était que tout le monde reste en contact pendant le Mondial. »

Mbappé et Hakimi présents contre Strasbourg ?

« Mbappé et Hakimi sont disponibles pour le match. Concernant Neymar, Marquinhos, Vitinha et les Espagnols, ils ont eu dix, douze jours de coupure. Tout le monde est rentré aux dates prévues. On a géré au cas par cas, il y a ceux qui ont été éliminés plus tôt que prévus. ils s’entraînement normalement. Nos trois joueurs qui sont allés très loin comme Hakimi qui a joué tous les matchs de la Coupe du monde et qui a souhaité nous rejoindre le plus rapidement possible. Tout comme Kylian qui a joué tous les matchs avec des grandes prestations, Après avoir échangé avec lui et toutes mes équipes, il a souhaité nous rejoindre rapidement. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas à un moment où ils devront récupérer d’un point de vue mental. »

Le retour de Lionel Messi

« Leo a aussi fait un très grand Mondial. De par sa victoire et les célébrations en Argentine, on a décidé qu’il allait couper jusqu’au 1er janvier. Il va nous rejoindre le 2 ou le 3 pour reprendre la compétition avec nous.«

L’attitude exemplaire de Mbappé après la finale perdue

« Je ne commente pas la manière dont on célèbre, ça appartient aux Argentins. Je n’ai pas à gérer le cas du gardien argentin. Le plus important est ce que j’ai vu lors de la finale. Kylian et Leo se sont pris la main, il y a aussi l’attitude exemplaire de Kylian après le match et avant la remise des trophées. Il a félicité Leo et l’entraîneur argentin. Je reste attaché à cela, la relation entre Kylian et Leo. Ce n’est pas Leo qui a chambré, on doit le laisser en dehors de ça. Il n’y a aucune raison de tout mélanger, je n’ai pas à commenter le comportement du gardien. Kylian a eu une très bonne attitude en ayant perdu. Il a été très déçu mais il a su aller féliciter Leo avec beaucoup de classe, c’est très bien pour le club. »

L’état physique de Neymar

« On a vu sa blessure, sa cheville gonflée mais il a pu enchainer deux matchs derrière. Il a pu se soigner entre temps et il a eu douze jours de coupure. Il est rentré chez lui avec son équipe médicale autour de lui pour traiter cette cheville. Quand il est revenu le 22, il a travaillé de manière normale sans restriction. Il va bien sur un plan physique, sa cheville va bien. Sur un plan mental, il a très envie de jouer, donc tout va bien.«

Le boxing day à la française

« Ce qui m’interpelle c’est qu’on joue l’après-midi un 2 janvier. Tout le monde aura repris le boulot et l’école, les stades ne seront pas remplis.«

Le retour des Mondialistes

« Nos équipes ont beaucoup partagé avec les joueurs pour avoir le ressenti. Il n’y a pas de meilleur remède que de revenir dans son club le plus rapidement possible après leurs repos pour reprendre le goût à la compétition. Je vois que tout le monde est très disponible sur le plan mental et heureux de jouer ensemble. »

Une troisième organisation tactique

« J’essaye de proposer plusieurs animations à mes joueurs, nous avons analysé nos matchs et avons cherché des idées dans d’autres championnats, un troisième système pourrait voir le jour. Cette troisième organisation doit me servir à pallier des absences sur le plan offensif ou défensif. Mais il est très important de se conforter dans un schéma dans lequel les joueurs se sentent le mieux.«

Renato Sanches

« Il ne sera pas disponible pour le match de demain. Il est contrarié par une contusion. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il retrouve le niveau qui était le sien à Lille. Son retour pendant la trêve m’a montré qu’il n’était pas très loin de son meilleur niveau.«

Le match contre Strasbourg

« Je m’attends à un match difficile contre Strasbourg parce que c’est une équipe qui joue sa survie et qui a eu le temps de bien se préparer. Quand elle est au complet, elle en impose avec ses attaquants. On se trompe si on se base sur le classement, on repart à zéro. On a eu un bon début de saison parce que les joueurs étaient sérieux, exigeants et avaient une grosse détermination. Il faudra avoir tout ça demain au coup d’envoi parce qu’il ne faut pas oublier qu’il y a eu six semaines de coupure. »