Le point médical du PSG avant le match contre Strasbourg

Le PSG va retrouver la compétition demain soir (21 heures, Canal Plus Sport 360) avec la réception de Strasbourg dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque match, le club de la capitale a dévoilé un point médical.

Après plus d’un mois sans matches, le PSG va retrouver la Ligue 1 avec la réception de Strasbourg dans le cadre de la 16e journée. Contre le 19e du championnat, Christophe Galtier devrait faire sans plusieurs joueurs. Presnel Kimpembe, qui se remet de sa blessure au tendon d’Achille et Nuno Mendes, touché à la cuisse lors de la Coupe du Monde avec le Portugal, sont forfaits pour cette rencontre. C’est également le cas de Renato Sanches, absent de l’entraînement ce matin. Il a été touché contre Quevilly-Rouen et fera son retour à l’entraînement en fin de semaine. Longuement blessé, Timothée Pembélé fera son retour à l’entraînement collectif cette semaine. De retour à l’entraînement collectif en ce début de semaine, Danilo Pereira ne figure pas dans le point médical. Il est donc apte pour demain.

Le point médical du PSG