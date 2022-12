Ce mercredi (21h sur Canal Plus Sport 360), le PSG retrouve la compétition avec la réception du RC Strasbourg. Et Christophe Galtier devrait donner du temps de jeu à ses deux stars, Neymar Jr et Kylian Mbappé.

Après plus d’un mois sans compétition, le PSG retrouve la Ligue 1 et le Parc des Princes ce mercredi avec une rencontre face au RC Strasbourg, dans le cadre de la 16e journée du championnat. Et à l’exception de Lionel Messi, en Argentine pour fêter son titre de champion du Monde, Christophe Galtier a pu compter sur les retours de ses Mondialistes la semaine passée. Vice-champion du monde, Kylian Mbappé a effectué un retour précoce au centre d’entraînement et postule à une place dans le groupe pour affronter le RCSA, tout comme le Brésilien Neymar, de retour au Camp des Loges jeudi dernier.

Le Bayern Munich en ligne de mire pour Neymar et Mbappé

En effet, selon les informations de RMC Sport, les deux attaquants du PSG seraient aptes pour ce match face aux Alsaciens. « La tendance est bien à une présence des deux stars pour la reprise de la Ligue 1. Le Brésilien comme le Français devraient avoir du temps de jeu, même si une décision finale ne sera prise qu’après l’entrainement ce mardi », précise le média sportif. Depuis quelques jours, les deux joueurs offensifs participent aux séances collectives. Kylian Mbappé et Neymar Jr veulent garder le rythme et ont la volonté de passer rapidement à autre chose après ce Mondial 2022. Ils ont notamment en ligne de mire le huitième de finale de Ligue des champions face au FC Bayern Munich (14 février / 8 mars).

Concernant Lionel Messi, RMC Sport précise qu’aucune date de reprise n’a encore été fixée. Et contrairement aux dernières rumeurs sorties, le septuple Ballon d’Or « n’a fait aucune demande pour présenter la Coupe du monde au public du Parc des Princes », conclut RMC.