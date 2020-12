Arrêtée après 13 minutes de jeu en raison de propos racistes du quatrième arbitre (ou de l’arbitre de touche selon certaines sources) envers l’entraîneur adjoint de l’Istanbul Basaksehir, Pierre-Achille Webo, la rencontre entre le PSG et le club turc (J6 de la phase de groupes de Ligue des champions) a été reportée à ce mercredi à 18h55 (RMC Sport 1 / la chaîne Téléfoot). Un report notamment marqué par la décision des 22 acteurs de rentrer aux vestiaires. Depuis hier soir, ce geste symbolique des différents joueurs est mis en avant par de nombreux acteurs du sport. Présent en conférence de presse, l’entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, a complimenté la solidarité affichée par les deux équipes. “Les joueurs ont eu la bonne attitude. Je ne sais pas mais le quatrième arbitre a fauté et ça se voit sur les images. Il a le visage qui se décompose. C’est une grosse faute. J’ai entendu dire hier à la télé que c’était impardonnable… On a pardonné à des gens des atrocités. Il a fauté, il sera automatiquement sanctionné mais le match ne devait pas reprendre, c’est normal. Je trouve que l’attitude des joueurs a été exemplaire.”

Ce soir au Parc des Princes, de nombreux messages contre le racisme seront mis en avant. Les Ultras du PSG ont notamment affiché une banderole “Soutien à Webo… Fiers des joueurs… Against Racism.” Un message partagé par Kylian Mbappé sur son compte Instagram. De son côté, l’UEFA a donné des détails du protocole d’avant comme le rapporte lequipe.fr. Les joueurs des deux équipes ainsi que le nouveau corps arbitral enfileront dans les vestiaires un t-shirt portant le message ” No to racism” avec les logos des deux clubs. Par la suite, les acteurs des deux camps “seront réunis dans le rond central, en compagnie des officiels et toujours avec leur tunique spéciale.” De son côté, le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, a précise que les joueurs “mettront tous un genou à terre avant le coup d’envoi ce soir.”