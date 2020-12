La rencontre de Champions League entre le PSG et Istanbul Basaksehir va devenir une référence, un marqueur. Dans la compétition reine des clubs européens, des joueurs ont dit non au racisme en ciblant le quatrième arbitre coupable d’avoir dit “negru” (“noir” en roumain) pour désigner Pierre Achille Webo. Le match se rejouera ce mercredi (18h55) à partir de la 14e minute avec un nouveau corps arbitral néerlandais, et un quatrième arbitre polonais. Mais selon les informations de la presse roumaine – relayés par l’Equipe – Sebastian Coltescu, le quatrième arbitre, ne serait pas l’auteur des paroles racistes à l’encontre d’Achille Webo. Digisport – média sportif roumain – a ainsi expliqué qu’après avoir analysé l’enregistrement audio de la séquence, “la voix qui dit « le noir là » pour désigner Webo « ressemble plus à celle d’Octavian Sovre »“. Octavian Sovre étant l’un des arbitres assistants. Une théorie confirmée par le plus grand arbitre roumain de l’histoire, Ion Craciunescu. Une enquête a été ouverte par la fédération roumaine de football. Cette dernière conclut en indiquant que le compte Twitter créé au nom du quatrième arbitre est un faux.

De son côté, Emanuel Roşu – célèbre journaliste roumain – a rapporté sur son compte twitter une vidéo où l’on peut entendre d’autres propos possiblement raciste tenus par une personne qui n’a été identifiée. Dans cette vidéo, où l’on voit Mehmet Topal et Mahmut Tekdemir discuter avec l’arbitre principal du match, on peut entend distinctement : “Dans mon pays, les Roumains sont des gitans.”