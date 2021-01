Grâce à une réalisation dans les dernières minutes de Léo Dubois, l’Olympique Lyonnais s’est imposé face aux Girondins de Bordeaux (2-1), en ouverture de la 22ème journée de Ligue 1. Un succès qui permet aux Gones d’occuper provisoirement la tête du championnat, en attendant les résultats du PSG et du LOSC qui affronteront respectivement le FC Lorient et le Dijon FCO. Après la rencontre face à Bordeaux, l’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, s’est exprimé sur l’importance de cette victoire pour son équipe en vue de la lutte à trois avec le PSG et le LOSC pour le fauteuil de leader.

“L’objectif était de reprendre cette première place et cela met la pression à nos adversaires, Lille et le PSG. Monaco est là aussi. Il est important pour nous de continuer à gagner. Quand on met le but victorieux dans le temps additionnel, c’est toujours énorme en termes d’émotion positive. C’est un très bon moment pour nous”, a souligné Rudi Garcia en conférence de presse d’après-match, dans des propos recueillis par lequipe.fr. “Gagner contre un tel adversaire sur la fin, va rehausser le mental de l’équipe. À mon avis, ces trois points vont beaucoup compter à la fin. Ce qui compte, c’est de faire la passe de trois et d’aller gagner à Dijon. Le PSG est programmé pour être champion. Il nous reste à sécuriser notre position dans les trois premières places.”