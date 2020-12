L’Olympique Lyonnais a battu le PSG ce soir sur la pelouse du Parc des Princes (0-1). Une victoire qui lui permet de dépasser son adversaire du jour et revenir à hauteur de Lille en tête de la Ligue 1. Rudi Garcia, le coach lyonnais, explique que c’est une soirée presque parfaite pour Lyon. “Une soirée presque parfaite puisque Thiago Mendes s’est fait expulser. Mais on peut être satisfait, savoure Garcia au micro de Téléfoot la Chaîne. On a bien maitrisé notre match. On a été intelligents sur le plan tactique. On aurait pu être un peu plus précis dans les dernières passes. En deuxième période, on a reculé. Si on avait eu logiquement ce penalty sur Depay, on n’aurait pas eu à reculer autant. On a été solide et solidaire. C’est une victoire méritée.“

Rudi Garcia qui a répondu à Thomas Tuchel sur le niveau très bas de ce choc. “Si effectivement, quand Paris ne peut pas développer d’action, ne tire pas beaucoup au but ou cadre peu, ce n’est pas un bon match, alors ce n’était pas un bon match. Ça veut dire surtout qu’on a bien défendu, on a annihilé leurs forces et on a suffisamment bien joué offensivement pour marquer au moins une fois. […]Si la sanction peut sembler logique contre Thiago Mendes, le penalty sur Memphis a été complètement oublié. À ce moment-là, ça aurait fait 2-0 et la victoire aurait été encore plus belle pour nous. Mais on est très satisfait d’avoir gagné ici, contre non seulement la meilleure équipe française mais aussi l’une des meilleures équipes européennes.“