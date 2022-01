Garcia : « On veut faire mal au PSG »

Après son succès convainquant face au Stade Brestois (2-0) lors de la journée précédente, le PSG affronte le Stade de Reims ce dimanche soir en clôture de la 22e journée de Ligue 1. À moins d’un mois de la rencontre face au Real Madrid, le club parisien doit absolument engranger un maximum de confiance. À 48 heures de ce match, Oscar Garcia, coach rémois, s’est présenté devant les médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le tacticien ibère annonce la couleur avec de vraies ambitions dans le jeu face aux Rouge et Bleu

« On sait que le déplacement du côté du PSG est certainement le plus difficile du championnat. Ils ont un bel effectif, pour moi c’est le meilleur effectif de France. Mais oui, on va aller là-bas pour faire une belle prestation. On va bien préparer ce match, mais surtout il faut qu’on montre notre vrai niveau. On va jouer contre le PSG avec notre philosophie. On va préparer ce match pour leur faire mal et pas pour défendre. Maintenant, on sait que le PSG a beaucoup le ballon, avec des joueurs extraordinaires qui peuvent faire basculer un match à chaque action. On est prêt physiquement. On fait partie des équipes qui court le plus en Ligue 1, mais on veut aussi le ballon parce que si tu as le ballon, l’adversaire ne peut pas te faire de mal. Kylian Mbappé ? Pour moi, c’est l’un des trois meilleurs joueur du monde. Mais ils en ont un autre aussi et c’est Lionel Messi qui est le meilleur. »