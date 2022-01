Dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022, Elohim Prandi, arrière gauche de la section handball du PSG, a été victime d’une agression au couteau dans le 8e arrondissement de Paris. Le joueur, qui a forcément suscité une très vive inquiétude, est resté 11 jours en observation à l’hôpital avant de pouvoir retrouver son domicile le 12 janvier dernier. Et alors qu’il se trouve en phase de reprise, l’international français a posté un message plein d’espoir via son compte Instagram personnel ce jour.

« Je suis un survivant avec un mental de conquérant« ,. Merci à toutes et tous de votre soutien dans l’épreuve que je viens de traverser. Vos messages, témoignages et votre présence, m’ont donné une envie inédite de me dépasser. Je ne suis pas une victime; je suis un survivant avec un mental de conquérant. C’est ça, selon moi, être un sportif de haut niveau: savoir faire preuve d’humilité, de persévérance et toujours croire en soi. L’année commence et je nous la souhaite emplie de vraies rencontres, d’échanges intenses, riche de victoires sportives et personnelles, pour mieux nous (ré)inventer. Oui, j’y crois: 2022 sera synonyme de paix, d’engagement et de succès partagés. «