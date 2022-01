Ce dimanche, la section féminine du PSG se déplace sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne pour le compte de la 12e journée de D1 Arkema. Forcément, après une première moitié d’exercice quasi parfaite, les filles de Didier Ollé-Nicolle voudront enchaîner pour leur tout premier match de championnat en 2022. À près de 48 heures du coup d’envoi de cette partie, l’entraîneur rouge et bleu s’est présenté en conférence de presse. Et outre le départ surprise de sa gardienne Stéphanie Labbé, il a bien entendu évoqué cette confrontation face aux Stéphanoises.

« C’est l’équipe qui nous a donné le plus de mal à domicile. Saint-Étienne nous avait obligé à trouver de nouvelles solutions. C’est une équipe très jeune qui a des qualités de force et de vitesse en contre. Sur le plan défensif, cette équipe est jeune donc l’idée est de faire un match très rigoureux et sérieux. Nous avons réalisé une très grosse semaine de travail dans l’optique du match face à Lyon. Nous voulons axer notre jeu sur l’efficacité. On souhaite gagner tous nos matches et être dans les meilleures conditions possibles pour la suite du championnat, a exposé Didier Ollé-Nicolle dans des propos relayés par le site officiel du PSG avant de s’exprimer plus précisément sur l’état de forme du groupe rouge et bleu. Tout le monde est négatif à la Covid-19, et j’espère qu’il n’y aura pas de mauvaise nouvelle du côté du groupe de Saint-Étienne. Après le report du match face à Dijon, nous avons envie et besoin de jouer pour retrouver du rythme. Le groupe ne sera pas loin d’être au complet. Estelle Cascarino et Léa Khelifi ne feront pas partie du groupe car elles sont en période de récupération. Nous préférons les ménager. »