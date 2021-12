Garétier : « Ce tirage risque d’être très compliqué pour le PSG »

Le PSG a conclu sa phase de poule de la Ligue des Champions avec un joli succès glané, dans son antre, face au Club Bruges (4-1). Malgré ce, le club parisien a terminé deuxième de sa poule derrière Manchester City. Ce qui le met en assez mauvaise posture lors du tirage au sort des huitièmes de finale qui aura lieu ce lundi 13 décembre à midi.

Une inquiétude partagée par Geoffroy Garétier sur le plateau du Late Football Club : « On a vu la liste des six adversaires possibles pour le PSG. On a, cette saison, la moyenne de points la plus élevée de l’Histoire pour les premiers de poule en C1. Et on a trois de ces clubs, à savoir le Bayern, L’Ajax et Liverpool, qui ont fait un six sur six dans leur groupe respectif. Alors oui, ce n’est pas une garantie de gagner la Ligue des Champions, mais c’est pour souligner à quel point ils sont redoutables. Cela risque donc d’être très compliqué pour le PSG lors de ce tirage. »