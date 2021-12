Clément : « Après le 2-0, beaucoup d’équipes auraient craqué »

Le Club Bruges a très rapidement été mené au score par le PSG (4-1) ce soir dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Les Belges, qui ont réalisé une meilleure deuxième mi-temps et ont réussi à sauver l’honneur. Cette défaite élimine Bruges de toutes compétitions européennes. Philippe Clément, l’entraîneur belge, estime que cette saison européenne a été une bonne expérience pour son équipe.

« On a connu des hauts et des bas dans cette Ligue des champions, deux matches exceptionnels, d’autres avec trop de hauts et de bas. Par exemple ce soir on a connu un début très difficile, on a très tôt encaissé deux buts, beaucoup d’équipes à notre place auraient craqué, nous on s’est relevé, on a commencé à jouer au football, félicite Clément dans des propos relayés par Le Figaro Sport. Ça a été une campagne très enrichissante contre deux des meilleures équipes du monde et Leipzig qui est très fort aussi. Il faut retenir les leçons.«