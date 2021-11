Guardiola : « C’était un super match pour nous »

Manchester City a totalement dominé le match ce soir contre le PSG mais a dû attendre la deuxième mi-temps – et après avoir encaissé le premier but – pour réussir à confirmer sa domination et l’emporter (2-1). Grâce à ce succès, le club mancunien s’assure la première place de son groupe avant la dernière journée de la phase de poules (mardi 7 décembre. Au micro de Canal Plus, Pep Guardiola a tenu à féliciter son équipe.

« C’était un match similaire à celui de l’aller dans beaucoup de domaines. Peut-être que l’on a eu plus d’occasions ici qu’à Paris mais c’est normal. Bravo aux joueurs pour la qualification. C’était un super match pour nous. Des buts typiquement City ? On marque de façon différente mais oui c’est un but typiquement de City. Les passes, le mouvement et le tempo étaient très bons.«