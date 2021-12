En perdition totale depuis plusieurs mois, Mauro Icardi est totalement dépassé au sein de la hiérarchie des attaquants au PSG. Buteur en début de saison, l’Argentin disparait peu à peu de la circulation. De quoi se poser des questions sur son avenir à très court terme en terre parisienne.

Et malgré son niveau catastrophique, l’ancien joueur de l’Inter semble posséder de farouches admirateurs. Annoncée de très longue date sur les rangs le concernant, la Juventus serait toujours encline à faire venir l’attaquant du PSG. En effet, selon Santi Aouna, spécialiste mercato, la Vieille Dame pourrait bien tenter une approche auprès de son homologue rouge et bleu et ce, dès cet hiver.

Wanda Nara, agent du joueur, aurait rencontré Andrea Agnelli, président de la Juventus, il y a peu afin de discuter des contours de cette hypothétique opération. Cependant, l’écurie turinoise ne compte pas pour autant mettre la main à la poche et aimerait plutôt obtenir un prêt de la part du club de la capitale. Et si cela ne se faisait pas avec la Juve, Wanda Nara continuerait à prospecter du côté des clubs transalpins, précise Santi Aouna, afin de trouver une porte de sortie à Mauro Icardi.