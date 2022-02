Garétier : « C’est un peu rassurant de voir que le Real n’est pas flambant non plus »

Adversaires le 15 février prochain en huitièmes de finale aller de Ligue des champions, le PSG et le Real Madrid ont vécu une même désillusion cette semaine. En effet, les deux clubs se sont fait éliminer des coupes nationales respectivement face à l’OGC Nice (0-0, 5 t.a.b à 6) en huitièmes de finale de Coupe de France et l’Athlétic Bilbao (0-1) en quarts finale de la Coupe du Roi. Et pour Geoffroy Garétier, l’élimination du Real Madrid peut être un bon signe pour les Rouge & Bleu.

« C’est un bon petit signe. Alors, Benzema ne jouait pas et Vinicius a commencé le match 43 heures après avoir terminé son match avec le Brésil contre le Paraguay. Mais le Real est un peu moins fringuant ces temps-ci. C’est la première fois de la saison que le Real perd un match contre une équipe classée top 10 en Liga (Bilbao est 9e de Liga, ndlr), même si c’était la Coupe d’Espagne. Les deux équipes ne sont pas au mieux », a déclaré Geoffroy Garétier sur le plateau du Late Football Club. « Non, non, on ne se gargarise pas (de l’élimination du Real Madrid). C’est pour cela que c’est un peu rassurant de voir que le Real n’est pas flambant non plus à ce stade précis de la saison. C’est la 4e défaite du Real Madrid en 33 matches cette saison. Evidemment, ce n’est pas beaucoup mais Paris n’a pas non plus autant de défaites que ça (face au LOSC au Trophée des Champions, le Stade Rennais en L1 et Manchester City en C1). »