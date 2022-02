Moatti : « Même un mauvais Neymar peut être utile au PSG »

Le PSG pourra-t-il compter sur Neymar Jr face au Real Madrid le 15 février prochain ? Blessé à la cheville depuis le 28 novembre dernier, le numéro 10 des Rouge & Bleu poursuit sa course contre la montre pour être au minimum présent dans le groupe de Mauricio Pochettino pour disputer le huitième de finale aller de Ligue des champions face aux Merengue. Depuis quelques jours, le Brésilien de bientôt 30 ans (il les fêtera demain) alterne entre séances collectives avec quelques joueurs et travail individuel avec un préparateur physique. Reste à savoir s’il aura la condition physique nécessaire pour disputer un match à haute intensité. Mais pour Etienne Moatti, même un Neymar à court de forme peut être utile au PSG.

« Le problème, ce n’est pas Neymar mais le Paris Saint-Germain. Quand tu regardes les matches du PSG, c’est tellement faible collectivement et individuellement, à part Mbappé, que tu te dis que même un mauvais Neymar peut jouer un coup sur une flambée ou sur une frappe. On en est rendu là au PSG d’espérer que Neymar revienne pour pouvoir faire un demi-exploit et marquer un but », a exposé Etienne Moatti sur le plateau de L’Equipe du Soir. « J’ai presque envie de tenter ce coup-là parce que quand tu regardes le secteur offensif du Paris Saint-Germain, s’il n’y a pas Mbappé… Icardi, c’est un fantôme, il a touché 6 ballons (face à Nice) et j’ai l’impression que c’est un joueur du dimanche matin, quand tu regardes Draxler et Messi qui n’avance pas… S’il n’y a pas Mbappé, il n’y a strictement rien. Donc, même un mauvais Neymar peut finalement être utile au PSG. »