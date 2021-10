Postes défaillants lors des dernières saisons, le PSG a recruté des latéraux offensifs lors du mercato estival. En effet, le club de la capitale s’est attaché les services d’Achraf Hakimi jusqu’en 2026 et s’est fait prêté avec option d’achat Nuno Mendes, en provenance du Sporting Portugal. Si les deux joueurs concernés ont montré de belles qualités offensives, notamment l’international marocain (3 buts et 2 passes décisives), ils font également preuve de défaillance au niveau défensif. Sur le plateau du Late Football Club, Geoffroy Garétier a apporté son point de vue sur les deux latéraux du PSG.

« Hakimi, c’est un autre cas, mais Mendes c’est un bébé (19 ans). Avant de venir au PSG, il avait une saison au plus haut niveau avec le Sporting. Il est là pour apprendre et il est aussi là parce que Bernat était blessé très longtemps et c’est lui normalement qui devait être titulaire. Peut-on se permettre d’apprendre dans un club comme le PSG ? Bien évidemment. À 19 ans, il ne peut pas faire autre chose qu’apprendre. » a exposé Geoffroy Garétier sur le plateau du Late Football Club « On avait bien vu face à Leipzig (3-2) qu’à l’heure de jeu, Pochettino est passé à une défense à trois. Je ne sais pas si c’est cela qui a provoqué la victoire parisienne mais on a vu une équipe plus équilibrée avec un Messi plus axial. Le problème avec Hakimi, c’est qu’il était très fort en début de saison sans Messi. Depuis que Messi est venu et que Pochettino le fait jouer couloir droit, l’influence d’Hakimi est en baisse. Pochettino doit absolument faire un aménagement tactique en privilégiant d’abord son assise défensive. Et ensuite, il trouvera le meilleur rôle pour tout le monde et pour les joueurs de devant. »