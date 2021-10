Neymar Jr ne débute pas de la meilleure manière sa cinquième saison avec le maillot du PSG. Revenu tardivement après une Copa America disputée avec le Brésil en juillet dernier, le numéro 10 des Rouge & Bleu peine à montrer son réel niveau depuis quelques mois avec le PSG (1 but et 2 passes décisives). Des prestations qui agacent les observateurs et supporters. Mais pour l’ancien Parisien, Nicolas Anelka, Mauricio Pochettino a raison de continuer à titulariser le joueur de 29 ans afin qu’il retrouve confiance.

« On ne sait pas ce qu’il a dans le tête le coach. S’il pense que Neymar doit jouer pour récupérer son niveau, il le fait jouer. Il y a que de cette manière-là. Ce n’est pas en le mettant sur le côté ou remplaçant pour lui casser son moral que tu vas arranger les choses. C’est un gros salaire et une star mondiale et c’est l’un des meilleurs joueurs du championnat même s’il est en difficulté en ce moment. Aujourd’hui, tu mets Neymar sur le terrain, tu ne sais pas ce qui va se passer. Il peut se passer tout et n’importe quoi avec Neymar. C’est peut-être pour ça qu’aujourd’hui le coach le laisse sur le terrain. Il a confiance en lui, et même avec Neymar qui est moins bien le PSG continue à gagner » a déclaré Nicolas Anelka dans l’émission Rothen s’enflamme. « Son match face à l’OM ? Di María, il sait très bien que ça va être lui qui va sortir en premier. C’est difficile oui, mais il le sait. Aujourd’hui, on fait un procès à Neymar, mais on peut aussi le faire pour Messi, parce que depuis le début de la saison ce n’est pas extraordinaire non plus. »