Trois matches décisifs en Ligue 1 dans la course au titre, deux rencontres de Coupe de France à remporter pour obtenir le trophée… la saison n’est pas terminée pour le PSG. Et pourtant on entend beaucoup parler d’avenir sans trop se préoccuper du présent dans les médias. Dans certains esprits la saison du PSG s’est arrêtée à l’Etihad Stadium mardi soir. Et elle aurait été presque négative… Luis Ferrer – superviseur-recruteur du PSG de 2009 à 2020 qui a crée son agence de management sportif (LF360) – a rappelé sur Canal Plus que le PSG avait enchaîné finale et demi-finale en Ligue des champions en moins d’un an et que c’était tout simplement historique pour le club !

“Je suis triste. C’est mon club. Toute la journée j’ai été triste et je n’entendais pas une parole positive sur ce que le PSG a réalisé. J’ai parlé avec un joueur. Il était triste aussi après l’élimination. On avait cet espoir avant le match qu’ils pouvaient le faire. Dans l’équipe et dans le staff, pas un ne doutait“, a expliqué Luis Ferrer lors du Late Football Club. “Recruter maintenant ? Je voudrais qu’on reste positif dans le sens où il y a peu de postes à remplir au PSG. On a besoin d’un latéral droit, c’est évident. Même mon fils qui a 12 ans l’a vu… Je ne pense pas qu’ils vont lever l’option d’achat de Florenzi. A gauche, Juan Bernat va revenir. Il y a peu de postes à faire. Aujourd’hui, au PSG il y a un climat stable. Il y a une très bonne relation entre l’entraîneur, le directeur sportif et le président. Si les trois font un mercato intelligent, je crois que le club sera dans la bonne direction.”