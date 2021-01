Après Lionel Messi et sa famille qui apprennent le français, voici Jürgen Klopp qui fait un vrai pressing auprès de l’entourage de Kylian Mbappé. C’est la nouvelle annonce du journaliste de Canal Plus Geoffroy Garétier lors du Late Football Club. Elle concerne de nouveau le PSG, club avec qui l’attaquant de 22 ans est sous contrat jusqu’en 2022.

“Jürgen Klopp fait un vrai pressing auprès de l’entourage de Kylian Mbappé afin de le faire venir à Liverpool. On sait que le champion du monde a globalement trois options : prolonger au PSG, et il y réfléchit comme il l’a dit, signer au Real Madrid qui est son rêve d’enfance, et donc Liverpool qui devient de plus en plus une option consistante. Fabinho, qui l’a connu à Monaco, lui dit que c’est formidable, qu’il a franchi un cap grâce à Klopp. En plus, on vend à Mbappé d’être la tête de gondole du projet : “Tu seras la star de l’équipe et on va reconstruire autour de toi quitte à se séparer d’un des trois de devant. Par exemple Mohamed Salah.” Alors c’est très bien de rêver de Kylian Mbappé mais il faut que la réciproque soit vraie. Et la notion de tête de gondole séduit Mbappé et son entourage. Cela ne veut pas dire que ça va se faire. Mais ça s’est un peu refroidi avec le Real, qui a des questions financières importantes. Pas sûr qu’ils aient les moyens de faire le transfert. Le PSG a d’autres choix. Il peut faire venir beaucoup de stars, Messi, Agüero… Mbappé serait une star parmi d’autres. Et puis pour faire évoluer son jeu, sa personnalité, et sa carrière, c’est peut-être le moment de changer. Et de devenir le joueur majeur d’un club majeur comme Liverpool.”