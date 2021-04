Garétier : “Le PSG est calibré pour jouer ce genre de matches avec cette fréquence”

C’est le “money time” de la Ligue 1. Quatre clubs (Lille, le PSG, Monaco et Lyon) vont se disputer le titre et le podium. Hier soir, les Dogues n’ont pris qu’un point à Pierre-Mauroy (1-1) contre Montpellier. Une opportunité pour le PSG se présente de revenir à un point de la tête en cas de victoire dimanche (13h) au Parc des Princes contre l’ASSE. Mais, on le sait, les Rouge & Bleu sont souvent passés à côté des belles opportunités en Championnat cette saison… Surtout après avoir joué en Ligue des champions. “Un club comme le PSG est calibré pour jouer ce genre de matches avec cette fréquence à ce moment de la saison. Souvenez-vous, il y a deux ans, quand le PSG avait été éliminé par Manchester United en 8e de finale. La fin de saison avait été dépeuplée… quatre défaites en Ligue 1 dont un 5-1 à Lille, une défaite en finale de la Coupe de France face à Rennes. Tout le monde était démobilisé ! Au contraire, je pense que là c’est plutôt un mal pour un bien“, a déclaré Geoffroy Garétier sur Canal Plus, diffuseur de la Ligue 1.

A venir (demain) : PSG/ASSE (13h), Bordeaux/Monaco à 17h05 et Nantes/Lyon (21h).