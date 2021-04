Pour la dixième fois de la saison, le PSG va jouer en Ligue 1 après une rencontre de Champions League. Le bilan jusqu’ici : 5 victoires, 1 nul, 3 défaites. Dimanche (13h), au Parc des Princes, il faudra faire comme à Strasbourg (1-4) contre un ASSE (13e) en forme (3 victoires lors des 4 dernières journées) et sauvé. Les trois points sont impératifs dans la course au titre et au podium. Pour José-Karl Pierre-Fanfan, si le PSG ne décroche pas son 10e sacre national, il faudra une Ligue des champions en vitrine pour véritablement sauver la saison. Et l’embellir.

“Cette saison est tellement particulière, avec cette pandémie qui impacte énormément, et pas seulement le PSG. Mais les Parisiens, ils ont pris cher en termes d’effectifs… Maintenant, même s’il y a la coupe aux grandes oreilles au bout, ce championnat fera tache s’il n’est pas gagné. C’est un truc qui doit quasiment être en poche dès le début de saison. Mais s’ils gagnent la Ligue des champions, ils seront pardonnés, je pense (sourire)”, a déclaré l’ancien défenseur central du PSG sur le plateau du Late Football Club de Canal Plus. “Je pense que tout le monde va être concerné lors de cette fin de saison. Les n°2 dans l’effectif doivent aussi assumer le costume. Ils doivent être ambitieux, avec l’envie de décrocher des titres. Quelque part, avoir leur importance dans le vestiaire. C’est le moment. On ne peut pas toujours compter sur Mbappé et Neymar. Après je pense qu’ils sont tous focus sur les objectifs. Il faut conserver cette dynamique. C’est le dernier sprint. Ils ont l’effectif pour, c’est maintenant qu’il faut valider.”