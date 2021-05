Kylian Mbappé met la pression sur le PSG pour que l’effectif soit plus fort et conditionne sa prolongation de contrat au projet sportif. C’est à priori le sens de la communication de l’attaquant de 22 ans. Le journaliste de Canal Plus Geoffroy Garétier a eu une lecture différente des propos de Kylian Mbappé sur le plateau du Late Football Club.

“Pour moi les deux interventions médiatiques de Kylian Mbappé forment une suite logique. Le message c’est : “On a vu que l’équipe n’était pas assez performante, pas assez complète pour aller remplir nos objectifs qui sont de gagner la Ligue des champions.” Même s’il précise qu’effectivement ce n’est pas si facile de la gagner car au départ il y a 32 équipes en lice. Le truc, c’est qu’on s’est demandé qui visait Mbappé... Moi, il m’a semblé, même si ce n’est pas le cas, qu’il y en a un qui n’est pas aussi haut en termes d’investissement, d’engagement et de leadership : c’est Neymar. Normalement, quand vous avez deux leaders comme Mbappé et Neymar vous pouvez emmener tout le monde. Il y en a un qui ne l’a pas fait. Pour repartir de l’avant, avant de renforcer l’équipe, il faut que Neymar se hisse au niveau de Mbappé. Après, Neymar a plein de circonstances atténuantes, on est d’accord.”