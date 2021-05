Jallet ne sait pas ce que “tout le monde a vu”…

“Je ne peux pas dire ce qu’on va faire, je ne suis que joueur, mais je pense que les gens ont vu, tout le monde a vu. Quand tous les gens voient, c’est plus facile de tirer des conclusions“, a déclaré Kylian Mbappé après le Brest-PSG (0-2) et la fin du Championnat sans sacre. Des propos pas forcément compris par Christophe Jallet, ancien latéral devenu consultant pour Canal Plus. “Qu’est-ce qu’il a voulu dire Kylian Mbappé ? Franchement, j’en sais rien (rires). Je me pose la question depuis dimanche. Je ne sais pas ce que “tout le monde a vu”… On a vu que c’était une saison difficile pour le PSG, ça c’est certain. Moi, ce qui m’avait choqué au début de la saison, ça c’est reproduit ensuite mais moins, c’était l’absence d’équilibre dans l’équipe. Ils prenaient des vagues en début de saison, notamment contre Manchester United au Parc des Princes. C’était incroyable. Cela arrivait aussi en L1. Ce qui n’arrivait pas avant. Le PSG encaissait parfois des buts parce que l’adversaire faisait des choses incroyables. Là, on sentait qu’ils étaient soumis à une pression et qu’il n’y avait pas d’équilibre. Ils ont su résoudre un peu ces problèmes pour performer. Notamment en Ligue des champions, mais ça n’a pas suffi pour revenir en Championnat”.