Dimanche prochain, la 38e journée de Ligue 1 livrera différents verdicts. Le titre se jouera mathématiquement entre trois équipes, mais concrètement entre deux clubs : le LOSC et le PSG. Un point sépare le leader du dauphin. Lille ira à Angers, le PSG à Brest. Les deux équipes de tête préfèrent voyager. Va-t-on vers un statu quo ? Les Dogues sont apparus stressés face à Saint-Etienne (0-0). Quel visage afficheront ils face aux Angevins ? Le journaliste de Canal Plus Geoffroy Garétier a bien remarqué le blocage psychologique des Nordistes.

“C’était intéressant ces attitudes inhabituelles chez les Lillois. J’ai pensé à l’expression dans le tennis “jouer petit bras”. Vous servez pour le match et tout se crispe”, a commenté le journaliste sur le plateau du Late Football Club. “On a parfois stigmatisé – à juste titre – le PSG pour ses frustrations lorsque les choses lui échappent. Mais on voit qu’une équipe structurée, cohérente, bien organisée comme Lille, peut être aussi atteinte par ce genre de symptômes. C’est tout simplement ce qu’on appelle la peur de gagner.“