Garétier : “On dit beaucoup qu’Agüero aimerait finir sa carrière avec Messi”

Après dix années à Manchester City, quatre sacres nationaux et 257 buts inscrits, Kun Agüero va partir l’été prochain, libre contractuellement. Le joueur l’a publiquement acté. Le Barça, la Juventus et le PSG seraient les trois clubs susceptibles d’accueillir l’attaquant de 32 ans, selon l’agent Bruno Satin. Pour le journaliste de Canal Plus Geoffroy Garétier, il y a un intérêt logique du Paris Saint-Germain. “C’est normal que le PSG soit intéressé. Pas de transfert. Ce que tu économises en transfert, tu peux le donner en salaire”, a commenté le journaliste lors du Late Football Club. “On dit beaucoup qu’Agüero aimerait finir sa carrière avec Messi.“ Au FC Barcelone, à Paris, ailleurs ? Le mercato estival s’annonce agité malgré la crise économique et sanitaire.