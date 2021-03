Légende du PSG depuis ses exploits de 1982 à 1991, ancien sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine, Safet Susic (65 ans) vit toujours en région parisienne. L’ancien meneur de jeu aux passes fulgurantes suit avec attention le PSG. Invité par Le Parisien à donner son avis sur la double confrontation à venir face au FC Bayern en Ligue des champions, Safet Susic a expliqué qu’on ne pouvait rien deviner. “C’est impossible de se prononcer sur deux matches. J’espère que le PSG va prendre sa revanche sur la finale de 2020. Mais sur deux matches, je ne peux rien dire. Je ne sais même pas si Neymar va jouer et s’il sera en forme. Le PSG a éliminé Barcelone sans Neymar mais il ne peut pas remporter la Ligue des champions sans lui. Le PSG a besoin de lui et de lui à 100%. Et après, tout devient possible. J’aime le voir jouer. Mbappé aussi. Les deux sont immenses et très complémentaires. Neymar est plus un n°10, Mbappé est un attaquant, bon partout, à droite comme à gauche. Le PSG doit tout faire pour les garder encore longtemps.”