Garétier : “On ne peut rien dire” au PSG

Le RC Lens a un point commun avec le PSG cette saison, il aime voyager (29 points à l’extérieur contre 27 à domicile). Et ce samedi 1er mai, ce sont les Nordistes (5e) qui se déplacent au Parc des Princes alors que Paris a la tête à Manchester City. Le match piège par définition ? Peut-être. Mais le journaliste de Canal Plus Geoffroy Garétier refuse qu’on critique un PSG qui, dans une saison très particulière et usante, est encore en mai en course sur les trois tableaux. “On ne peut rien reprocher à un club qui est en demi-finale de la Ligue des champions ! Pardon de le dire. Deux années de suite en plus. Donc rien ! On ne peut rien leur dire. Et la saison n’est pas finie ! Concernant la L1, merci de rappeler qu’il y a eu le Covid. Les stats à domicile sont inquiétantes pour le match contre Lens… et encourageantes pour la semaine prochaine puisque le PSG reste sur dix victoires en déplacement. On peut toujours tout agrémenter d’inquiétudes ou d’espoirs”, a commenté Geoffroy Garétier lors du Late Football Club.