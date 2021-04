Samedi, dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le RC Lens (17h, Canal Plus) avec un impératif : gagner pour rester dans la course au titre et rester devant Monaco. Quelques contrariétés dans cette perspective : 1/le PSG joue un match obsessionnel mardi prochain à Manchester; 2/les titulaires de l’aller contre City ont fini bouilli physiquement; 3/le match se joue au Parc des Princes et c’est quasiment devenu un handicap: 4/Lens rêve d’Europe et les Nordistes sont motivés à l’extrême.

A partir de ces éléments, une très large rotation d’effectif est attendue demain chez les Rouge & Bleu. Et s’il le souhaite, Mauricio Pochettino a la possibilité de la faire intégralement. En effet, seul Kylian Mbappé, en raison d’une contracture au mollet droit, ne sera pas dans le groupe par rapport au PSG-City. “Lens est un rival très physique, difficile, la révélation de la saison. À la lutte pour les places européennes. On a besoin de fraîcheur. C’est très important“, a déclaré l’entraîneur argentin en conférence de presse. Il n’est donc pas exclu que le technicien profite au maximum d’avoir un groupe quasiment au complet (Letellier et Bernat sont toujours absents). Si Keylor Navas ne se ressent plus du tout de son épaule, il peut enchaîner et être le seul dans ce cas. le PSG peut jouer avec Dagba, Kehrer, Diallo et Kurzawa en défense. Danilo et Herrera peuvent totalement être associés dans l’entrejeu avec Rafinha en complément. On peut avoir trois offensifs parmi Kean, Draxler, Sarabia ou Icardi. Bref, tout changer et garder de la qualité, cela semble possible.

Côté lensois, Jean-Louis Leca, le gardien de but, est parti pour être forfait. Il sera donc normalement remplacé par le jeune Vénézuélien Wuilker Farinez (22 ans), qui compte 15 minutes en L1 et deux matches de Coupe de France au compteur. Issiaga Sylla, Loïc Badé et Massadio Haïdara sont eux suspendus. Le tenant du jeu lensois, Gaël Kakuta, (retour Covid) est incertain. Rayon retours on trouve Cheick Doucouré, Clément Michelin et Florian Sotoca.