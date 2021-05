Le PSG aurait au moins 80M€ à mettre s’il veut Salah (ESPN)

Alors que le PSG attend toujours une réponse de Kylian Mbappé au sujet de sa proposition de prolongation de contrat au delà de 2022, des pistes pour le remplacer en cas de refus existent. Le nom de l’attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah (28 ans) étant le plus cité dans les médias. Parmi eux, ESPN. Oui mais Mohamed Salah (21 buts et quatre passes décisives en 33 matches de Premier League cette saison) a encore deux années de contrat chez les Reds. Et Jürgen Klopp a déclaré récemment qu’il ne voulait pas que l’un de ses trois attaquants stars (Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino) parte cet été. Et malgré le fait que le club anglais ne jouera pas la Ligue des champions la saison prochaine, il est peu probable que les Reds envisagent quoi que ce soit de moins de 80 millions d’euros pour Mohamed Salah. C’est ce qu’écrit le journaliste Julien Laurens. L’Egyptien avait été acheté 42M€ en 2017 par Liverpool.