Gautreau valide la communication de Mbappé

Ce samedi, Kylian Mbappé sera libre de parapher un précontrat avec le club de son choix. Dès lors, étant donné qu’il se place comme l’atout numéro un du PSG et que son principal prétendant, le Real Madrid, est le prochain adversaire des Rouge et Bleu en Ligue des Champions, le numéro 7 francilien est donc forcément sous les feux des projecteurs. Chacun de ses mots est scruté avec la plus grande minutie dans les différents entretiens qu’il accorde. Et si certains lui reprochent de ne pas évoquer concrètement son futur, Florent Gautreau estime pour sa part que le natif de Paris s’en sort très bien.

« Sa communication est bonne, a exposé Florent Gautreau sur les ondes de RMC. Sa ligne de conduite est désormais très claire : c’est tout simplement de dire « je suis parisien », « je veux gagner la Ligue des Champions avec le PSG« . C’est bien plus clair qu’une sorte de guerre larvée où il bouderait et où il dirait : « je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait » etc. C’est là qu’il est très fort je pense dans sa tête, il ne s’enferme pas dans une seule idée. Il parle de Paris, il dit qu’il est Parisien. C’est assez marrant, car il dit des évidences, mais qu’il ne mettait pas forcément en avant dans le passé. Il n’a pas à clarifier son avenir, mais il a clarifié sa communication. Et je trouve qu’il l’a bien fait. »