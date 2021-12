Débat CS – Quels joueurs doivent quitter le PSG cet hiver ?

Le mercato hivernal ouvrira très bientôt ses portes, l’occasion pour le PSG d’ajuster son effectif. Si l’on a du mal à imaginer le club parisien actif dans le sens des arrivées, on l’imagine plus volontiers en revanche dans celui des départs. Le premier mouvement a d’ailleurs été officialisé avec le prêt de Rafinha, sans option d’achat, du côté de la Real Sociedad pour les six prochains mois.

Selon les informations récemment publiées par le journal L’Equipe, le PSG aurait comme objectif de vendre pour près de 100 millions d’euros afin de renflouer les caisses du club d’ici à juin. Et en cette fin d’après-midi, Canal Supporters vous laisse la parole : quels seraient, à vos yeux, les joueurs à faire partir en priorité afin d’obtenir les liquidités nécessaires ? Abdou Diallo, qui semble retrouver une certaine cote sur le marché mais qui reste un joueur important dans la rotation, Thilo Kehrer, qui s’est une nouvelle fois perdu en chemin, Julian Draxler, qui reste fidèle à lui-même : fantomatique, Colin Dagba qui aurait des envies d’ailleurs ou Mauro Icardi, pisté par la Juve ?

Réagissez dans les commentaires et faites-nous part de vos joueurs indésirables.