Revue de Presse PSG : Mercato, Mbappé, départs, reprise…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 30 décembre 2021. Le mercato hivernal à venir avec de nombreux départs qui pourraient à prévoir du côté du Paris Saint-Germain, les négociations avec Mbappé qui ne sont pas rompues et focus sur la reprise des Rouge & Bleu.

L’Équipe consacre sa Une sur le mercato hivernal en Ligue 1 dont celui du PSG. Face à l’incertitude liée à la crise sanitaire et ses conséquences économiques, « le marché des transferts hivernal de 2022, même porté par certains clubs en difficulté sportive devrait avoir du mal à décoller. »

Le Paris Saint-Germain par exemple sera « dans l’obligation de vendre 100 M€ d’ici à juin » et les joueurs sur le marché sont Kurzawa, Rico, Diallo, et d’autres encore… Si jamais les Rouge & Bleu devaient acheter « ce serait au milieu, sur une opportunité, ou en attaque, en cas de départ d’Icardi. » Le club de la capitale s’attend à des « pertes prévisionnelles sur la saison de plus de 200 M€ » et donc le mot d’ordre est de vendre des joueurs !

Après le départ de Rafinha pour la Real Sociedad, « d’autres négociations ont été enclenchées » comme pour Abdou Diallo où l’AC Milan devrait faire une offre dans les prochaines semaines mêmes s’il n’est pas dit « qu’elle soit à la hauteur des attentes parisiennes. Pour Sergio Rico ou Eric Junior Dina Ebimbe, désireux de plus de temps de jeu, rien de concret pour le moment. » Concernant Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Thilo Kehrer ou encore Leandro Paredes « les intérêts existent mais Leonardo devra se montrer très persuasif ». Ces joueurs cités sont bien à Paris et ne veulent pas bouger de leur confort de vie. Dans l’hypothèse où les Parisiens se renforceraient, « le staff a identifié un manque au milieu et aimerait pouvoir épauler Marco Verratti avec un élément puissant, complet et fiable. » Wijnaldum a déçu même si celui-ci « veut rester pour faire sa place ». Le poste d’avant-centre est aussi ciblé en cas de départ d’Icardi. Wanda Nara « se verrait bien revenir en Italie et le PSG pourrait ne pas dire non à une belle offre. »

Le quotidien sportif explique que le PSG « espère toujours de convaincre Kylian Mbappé de prolonger au club » et le joueur ne devrait prendre « aucune décision sur son avenir avant l’issue de l’affrontement avec le Real Madrid » L’Equipe précise qu’à ce jour, « il n’existe aucun accord verbal ou pré-accord entre le joueur et le club merengue. » Si les Madrilènes « partent avec une longueur d’avance, leur offensive rapide envisagée pour le début d’année devrait être mise en stand-by. » Le journal conclut en démentant les rumeurs des médias espagnols et affirme que « les discussions entre la direction parisienne et Mbappé ne sont pas rompues et le club de la capitale continue d’y croire. »

Dans son édition du jour Le Parisien s’interroge et met en avant un potentiel problème : la condition physique des joueurs qui n’auront repris que deux jours avant la rencontre. Mauricio Pochettino devra composer son équipe sans la présence de plusieurs cadres.

Le journal informe que le coach argentin a décidé de convoquer ses joueurs à l’entraînement ce samedi 1e janvier 2022 à 15h, soit après neuf jours de vacances, tandis que les Sud-Américains (Messi, Navas, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Icardi et Neymar toujours blessé) feront eux leur retour au Camp des Loges le lendemain. Avec la difficulté de gestion de l’effectif liée à la pandémie et le rythme des matchs, le technicien Rouge & Bleu a jugé bon de donner du repos supplémentaire à ses joueurs, « il ne faudra pas s’attendre à une véritable préparation » du match lors de ces entraînements mais plutôt à « une remise à niveau. » Le Parisien mentionne aussi le fait que des risques de nouveaux cas de Covid puissent être déclarés au sein de l’effectif au retour de la trêve, tandis qu’Achraf Hakimi, Idrissa Gueye et Abdou Diallo manqueront à l’appel puisqu’ils s’envoleront pour la CAN. Enfin, le média francilien explique que Mauricio Pochettino pourrait compter sur plusieurs jeunes du centre de formation, comme ce fut le cas face à Feignies-Aulnoye le 19 décembre dernier (0-3).